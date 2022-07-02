السلطة الفلسطينية ستسلم رصاصة قتلت شيرين أبو عاقلة للأميركيين

اكدت مصادر فلسطينية ان السلطة الوطنية ستسلم الرصاصة التي قتلت فيها الاعلامية الفلسطينية الاميركية الى الولايات المتحدة لفحصها

وفي ايار مايو الماضي ، اقدم جندي اسرائيل على اغتيال مراسلة قناة الجزيرة القطرية خلال عمليات الهجوم على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة، حيث كانت الاعلامية الراحلة تغطي الحدث في المكان

التحقق من التطابق

وأوضح المسؤولون وفق موقع "والا"، أنه سيتم إجراء الاختبار للرصاصة بعد ذلك مباشرة للتحقق مما إذا كان هناك تطابق بين الرصاصة والبنادق التي استخدمها جنود الجيش الإسرائيلي أثناء العملية في جنين.

وأشاروا إلى أنه من المتوقع أن يكون الرد صباح غد، ومعرفة من السبب في مقتل أبو عاقلة.

ورفضت السلطة الوطنية الفلسطينية تسليم الرصاصة الى الجانب الاسرائيلي ، كما رفضت اجراء تحقيق مشترك مع الاجهزة الامنية للاحتلال واكدت انها طرف متهم وليس طرفا حياديا.

#Palestinians #US #Israel : Palestinian officials hand over bullet that killed Shireen Abu Akleh to the US as Biden administration had requested #شيرين_أبو_عاقلة pic.twitter.com/SYsYfDkFTD — sebastian usher (@sebusher) July 2, 2022

الامم المتحدة تتهم اسرائيل



وخلصت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الشهر الماضي إلى أن الصحافية الفلسطينية الأميركية شيرين أبو عاقلة قُتلت في 11 مايو بنيران القوات الإسرائيلية، فيما استبعدت إسرائيل أن يكون العيار الناري الذي أصابها متعمدا معتبرة أن التحقيق الأممي "لا أساس له".

وبحسب النائب العام الفلسطيني، فإن الرصاصة هي من عيار 5,56 ملم وأُطلقت من بندقية قنص نصف آلية من طراز "روجر ميني-14".