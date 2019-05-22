السلطة تنتقد مؤتمر البحرين وغرينبلات يحذر الفلسطينيين من الغياب

انتقدت السلطة الفلسطينية محاولات الولايات المتحدة وبعض الدول العربية من الالتفاف على الفلسطينيين من خلال تغيير المصطلحات في مؤتمر البحرين من السلام إلى “الازدهار”.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، معلقا على مؤتمر البحرين على حسابه في تويتر “إن مبدأ الأرض مقابل السلام قد تبدل إلى الازدهار مقابل السلام، حسب ما جاء فى الدعوة لورشة عمل المنامة”. وأضاف “فهل يعنى ذلك نهاية مبادرة السلام العربية؟ وهل لذلك علاقة بم قاله نتنياهو اليوم بأن (يهودا والسامرة هي ميراثه من أسلافه)؟”.واختتم تغريدته قائلا: “من يريد السلام عليه البدء بإنهاء الاحتلال”.

وقال وزير خارجية البحرين محاولا اللتخفيف من حدة الهجوم على بلاده والانتقاد الشعبي الواسع لاستضافته مؤتمر ينظر اليه بانه يفصفي القضية الفلسطينية ان هذا المؤتمر لمصلحة الفلسطينيين

من جهته حذر المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات الأربعاء، الفلسطينيين من عدم المشاركة في مؤتمر البحرين وقال إن “الفلسطينيين سيخسرون كثيرا إذا لم يشاركوا في مؤتمر البحرين”، مؤكدا أن هذا المؤتمر الاقتصادي، سيكون لوضع مسار بديل لتحقيق تطلعات الفلسطينيين.

وأكد أننا “مستعدون لإطلاق حوار مع الحكومات التي تستضيف اللاجئين الفلسطينيين”، مضيفا أنه “لا يجب أن ننتظر حتى يتحقق الحل الشامل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي”.وأعلن البيت الأبيض، ضمن استعراضه لأول إجراء سيتخذه قريبا في إطار تطبيق خطة السلام في الشرق الأوسط، في بيان مشترك مع البحرين، أن العاصمة البحرينية المنامة ستستضيف في 25 و26 يونيو المقبل، مؤتمرا للتشجيع على الاستثمار في المناطق الفلسطينية كخطوة أولى لخطة السلام الخاصة بتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.