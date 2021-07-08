السماح للأردنيين بالسفر إلى سوريا دون موانع

طالب رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، البدء بترتيب الاجراءات المتعلقة بالسماح للمواطنين الأردنيين بمغادرة معبر جابر الحدودي مع سوريا، من خارج الفئات المسموح لها حاليا بالمغادرة.

وأكد ضرورة وضع تلك الترتيبات موضع التنفيذ لكي يصبح معبر جابر عاملا، مشيرا إلى أنه لم تتبق موجبات لمنع الأفراد الأردنيين من عبور الحدود.

وقال الخصاونة خلال زيارته معبر حدود جابر اليوم الخميس، بشأن منصة القادمين عبر الحدود إن الحكومة قادرة على التعامل مع رقم أكبر من 150 شخصا يوميا، طالبا الوصول إلى 500 شخص يوميا خلال أسبوع على الأقل.

وشدد الخصاونة، ضرورة انسيابية الحركة بمعبر جابر، موجها وزير الداخلية لإيقاف العمل بنظام الـ "باك تو باك" في أسرع فترة ممكنة، دون المساس بالاشتراطات الصحية.

كما طلب خلال تصريحات ل"عمون" الأردنية تعميم ذات الاجراءات على معبر الكرامة في الفترة القادمة.

ودعا رئيس الوزراء الأردني المواطنين إلى "عدم التعرض لرجال الضابطة العدلية العاملة على المعبر، حفاظا على انسيابية الحركة وأرزاقهم وكرامة الأمن".

وكان رئيس وزراء الأردن، بشر الخصاونة، وصل اليوم الخميس إلى معبر جابر الحدودي في مستهل جولة تشمل مدينة الحسن الصناعية بمحافظة إربد، ضمن سلسلة من الجولات الميدانية التي يجريها لمحافظات ومناطق المملكة