السماح لمواطني دولة عربية بدخول اليابان بلا تأشيرة

سيتمكن مواطنو دولة الامارات العربية المتحدة من زيارة اليابان من دون سمة دخول رسمية (تأشيرة) لتكون بلادهم الدولة العربية الوحيدة التي سيتمتع مواطنيها بتلك الصفة.

واعلنت اليابان عن إعفاء مواطني الإمارات من تأشيرة الدخول إليها لحاملي جوازات السفر العادية، لتنضم الى 175 دولة تسمح للاماراتيين الدخول الى اراضيها من دون فيزا ليتصدر بذلك جواز السفر الاماراتي المرتبة الاولى عالميا في سلم التصنيف

وقالت سفارة الإمارات في طوكيو أن القرار سيسري خلال اسبوعين فقط وتحديدا ابتداء من الأول من نوفمبر المقبل، الا ان طوكيو وضعت جملة من الشروط البسيطة والروتينية منها الحصول على نتيجة فحص PCR سلبية قبل 72 ساعة أو شهادة تطعيم باللقاحات المعتمدة لدى اليابان، وهي (فايزر - بينوتك، مودرنا، استرازينيكا، سينوفارم) كما ان مدة كل زيارة يجب ألا تتجاوز 30 يوما.