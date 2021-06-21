السنوار: عقدت لقاء سيئ مع وفد اممي

قال رئيس حركة “حماس” في قطاع غزة يحيى السنوار، إن اجتماعنا مع ممثل الأمم المتحدة سيء ولا بوادر لحل الأزمة الإنسانية بغزة.

جاء ذلك، عقب لقاء جمعه بالمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط “تو وينسلاند”، اليوم الاثنين، بمكتبه في غزة لبحث ملف التهدئة والوضع الإنساني.



وأضاف “تبين لنا خلال اللقاء، أن الاحتلال مستمر في سياسته وحصاره تجاه قطاع غزة، وضد الأسرى، ويحاول أن يبتزنا مقابل التخفيف عن أهالي القطاع”.

وأكد السنوار، أنه سيتم عقد اجتماع مع الفصائل خلال الساعات القادمة لتحديد الخطوات التالية لتهرب الاحتلال من الاتفاقيات، ومناقشة الوسائل الشعبية للضغط عليه.

وتابع “أوضحنا لمنسق الأمم المتحدة أنه لا بد من التوصل لحل جذور المشكلة، ونزع صواعق الانفجار”.

ووصل إلى قطاع غزة، اليوم الاثنين، المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تو وينسلاند.

ويرافق المنسق وفد من ثمانية أفراد وصولوا عبر معبر بيت حانون شمال قطاع غزة.

وبحسب مصادر محلية فلسطينية، فإن وينسلاند، سيلتقي بقيادة حركة حماس، لبحث الأوضاع المتعلقة بتثبيت وقف إطلاق النار، والوضع الإنساني في قطاع غزة.

وتأتي هذه الزيارة، في ظل الحديث المتواصل عن ملف التهدئة، والذي تسعى مصر وجهات دولية وأممية لتثبيته في غزة، بعد العملية العسكرية الأخيرة على القطاع الشهر الماضي.