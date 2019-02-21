السنوار يرفض لقاء المبعوث النرويجي للسلام في الشرق الأوسط

في أوقات سابقة التقى السنوار بالمبعوث النرويجي أكثر من مرة

أفاد مصدر سياسي مطلّع أن يحيى السنوار، رئيس حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في قطاع غزة، رفض لقاء تور فنيسلاند، المبعوث النرويجي لعملية السلام في الشرق الأوسط.

وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، إن “فنيسلاند” طلب لقاء “السنوار” خلال زياته الأخيرة للأراضي الفلسطينية.

والثلاثاء الماضي، التقى “فنيسلاند” بحضور ممثلة النرويج لدى فلسطين هيلدا هارالدستاد، رامي الحمد الله رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية، في مكتبه بمدينة رام الله.

ورفض مكتب “السنوار” التعليق على الخبر.

وفي أوقات سابقة، التقى “السنوار” بالمبعوث النرويجي أكثر من مرة.

وتبذل النرويج، التي تترأس مجموعة الدول الأوروبية الداعمة لفلسطين، جهودا في ملف التهدئة والقضايا الإنسانية بغزة، كما قال موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لـ”حماس” في وقت سابق.

كما تربط حركة “حماس” والنرويج علاقة رسمية يتخللها تواصل مستمر، وفق أبو مرزوق.

الأناضول