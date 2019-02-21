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السنوار يرفض لقاء المبعوث النرويجي للسلام في الشرق الأوسط

السنوار يرفض لقاء المبعوث النرويجي للسلام في الشرق الأوسط
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