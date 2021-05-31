السنوار يطلب حفظ الرقم 1111 ماذا يعني؟

يبدو ان زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار قد دخل عالم الاحجيات والتشويق بعد ان ارتفعت نسبة متابعاته وانتظار تصريحاته وتصرفاته وحركاته للاشادة بها خاصة بعد الحرب الاسرائيلية على غزة .

وتأسر حماس أربعة إسرائيليين بينهم جنديان، وتقول إسرائيل إنهما قُتلا خلال حرب 2014، لكن حماس لم تكشف أي تفاصيل عن مصيرهما.

فقد طلب رئيس حركة حماس من الجماهير "سجلوا الرقم ( 1111) وفي وقت لاحق ستعرفون ماهيته وتفاصيله، سجّلوا الرقم علينا وعلى القـسـام والمقاومة" في اشارة على ما يبدو الى عدد الاسرى الذين تطالب بهم الحركة للافراج عنهم من سجون ومعتقلات الاحتلال

وأضاف السنوار في مؤتمر صحفي عقده الاثنين "ناقشنا مع المصريين، كافة تفاصيل تثبيت وقت إطلاق النار، وكبح العدوان عن شعبنا، وأكدنا أن مقاومتنا بألف خير وأيديها على الزناد لصد أي عدوان".

رئيس حركة حماس في غزة خلال لقاء صحفي قال: سجّلوا الرقم 1111 وستعرفون سره لاحقاً"... ما يعني هذا الرقم برأيك؟ pic.twitter.com/vdX37PPpZM — Step News Agency - وكالة ستيب الإخبارية (@Step_Agency) May 31, 2021

وتابع "دعونا المصريين وزعماء العالم لنزع صواعق التفجير بالساحة الفلسطينية وكبح الاحتلال عن ممارساته في المسجد الأقصى".

وأشار السنوار إلى أن المصريين، ناقشوا مع الفصائل الفلسطينية، ملف الإعمار والمنح الدولية لغزة؛ لإعادة الإعمار، لافتا إلى أن العالم والمصريون يتحدثون أنهم يريدون أن يجعلوا قطاع غزة كدبي.

وقال السنوار "نحن نفرض أنفسنا وقضيتنا على طاولة العالم وأنّنا شعب يستحق الحياة وشعب يستحق أن ينال حقوقه"، مضيفا: "نحن على موعد قريب لكسر الحصار عن غزة وتوفير فرصة حياة كريمة لشعبنا بالقطاع".

وأكد السنوار، أنه يوجد مناخ دولي وبيئة دولية داعمة للفلسطينيين، ويجب أن يتم استغلالها أحسن استغلال.

وفيما يتعلق بملف تبادل الأسرى، أكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة، أن المقاومة الفلسطينية فرضت نفسها على العدو، وستكون هناك صفقة للإفراج عن الأسرى، لافتا إلى أن هذا الملف شهد حراكات خلال الفترة الماضية، لكن توقف بسبب ما يعيشه الاحتلال من عدم وجود حكومة مستقرة، معربا عن الجاهزية لمفاوضات عاجلة.