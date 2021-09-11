السنيورة يهاجم حزب الله ويشكك بمواقفه تجاه الأزمة في لبنان

هاجم رئيس وزراء لبنان الأسبق فؤاد السنيورة، حزب الله ، مشككا بمواقف الحزب لجهة رغبته في خروج لبنان من الأزمة التي يعيشها.

وقال السنيورة، خلال مقابلة مع قناة الحدث السعودية، يوم أمس الجمعة، أن حزب الله أخذ الضوء الأخضر من إيران للموافقة على تشكيل الحكومة اللبنانية.

وأضاف السنيورة​، "إن عرقلة تشكيل الحكومة اللبنانية من رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ سابقاً كانت تأتي بإيعاز من ​حزب الله​".

و أشار إلى أن "​التشكيلة الحكومية​ الحالية ليست ما يحتاجه لبنان، لكنها أفضل الممكن".

وأضاف السنيورة في مقابلته قائلا: "حزب الله غير موقفه حالياً، وسمح بالتشكيل بناء على اتفاق الرئيسين الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ والإيران​ي ​ابراهيم رئيسي​"

وأعلنت الرئاسة اللبنانية أن رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي والرئيس ميشال عون وقعا مرسوما بتشكيل الحكومة بحضور رئيس البرلمان نبيه بري، بعد عام من التناحر السياسي بشأن الحقائب الوزارية تسبب في تفاقم الأزمة السياسية.

وتضم الحكومة الجديدة، مثلما ضمت حكومة تصريف الأعمال التي يترأسها حسان دياب، وزراء اختصاصيين ليسوا من الوجوه السياسية المعروفة لكن ترشحهم أحزاب رئيسية.