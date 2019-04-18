السوادان: حشود تنضم الى اعتصام وزارة الدفاع للمطالبة بسلطة مدنية

انضمت حشود إلى اعتصام خارج مقر وزارة الدفاع السودانية الخميس لمطالبة المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة للمدنيين.

وكان التجمع هو الأكبر منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير قبل أسبوع وتسلم المجلس العسكري للسلطة إذ احتشد مئات الآلاف في شوارع وسط العاصمة بحلول المساء.

وردد المتظاهرون هتافات "الحرية والثورة خيار الشعب... وسلطة مدنية... سلطة مدنية".

ودعا النشطاء الذي ينظمون الاعتصام خارج مجمع وزارة الدفاع في الخرطوم منذ ما قبل الإطاحة بالبشير إلى احتجاج حاشد يوم الخميس لتكثيف الضغط على المجلس.

يأتي ذلك بعد أن دعا تحالف للمعارضة هذا الأسبوع الجيش إلى تشكيل مجلس حاكم بقيادة مدنية وتمثيل عسكري فضلا عن تشكيل حكومة مدنية.

وقال المجلس العسكري إنه مستعد لتلبية بعض مطالب المحتجين بما في ذلك مكافحة الفساد لكنه أشار إلى أنه لن يسلم السلطة لهم.

وكان الاعتصام في الخرطوم ذروة احتجاجات استمرت 16 أسبوعا أثارتها أزمة اقتصادية في السودان مما أدى إلى الإطاحة بالبشير واحتجازه بعد ثلاثة عقود في السلطة.

