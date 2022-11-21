السوداني يأمر بالتحقيق: تعذيب وشبح واغتصاب وانتهاكات جنسية في سجون العراق

امر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الدوائر الحكومية المختصة بحقوق الانسان من بينهم مستشاره للقيام بزيارة الى عدة سجون وإجراء المقابلات مع نزلاء، بعد التسريبات عن وجود عمليات تعذيب لمعتقلين في سجن مطار المثنى

تعذيب في مطار المثنى

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "واع" عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي إنه " وجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الجهات المختصة بإجراء التحقيقات الأصولية ووفق القانون" كما اوعز السوداني لمستشار حقوق الإنسان للقيام بزيارة سجن مطار المثنى ورفع النتائج بأسرع وقت

جاءت خطوات السوداني في اعقاب عرض إحدى القنوات المحلية تحقيقا أشار إلى وجود عمليات تعذيب وانتزاع شهادات بالقوة في سجن مطار المثنى، فيما انكرت وزارة العدل العراقية حدوث حالات تعذيب على الرغم من تاكيدات من الامم المتحدة تحدثت عن حصول حالات "صعق وعنف جنسي" في السجون العراقية.

الامم المتحدة تتحدث عن اغتصاب جنسي في السجون العراقية

وفي أغسطس 2021 اكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، وجود عمليات تعذيب وقال المؤسسات الدولية في تقرير تحت عنوان "حقوق الإنسان في تطبيق العدالة في العراق: الشروط القانونية والضمانات الإجرائية لمنع التعذيب والمعاملة السيئة"، تعرض عدد كبير من المعتقلين لعمليات تعذيب رغم أن القوانين في العراق تجرم التعذيب وتنص على ضمانات إجرائية لمنعه

وقال 235 محتجزا، عراقيا وفق التقرير إنهم تعرضوا للتعذيب أثناء الاستجواب بهدف انتزاع الاعترافات. واكدت الامم المتحدة ان أساليب الاعتداء تشمل "الضرب المبرح، والصعق بالكهرباء، والوضعيات المجهدة، والخنق"، ووردت "أنباء عن وقوع أعمال عنف جنسي"، وأشار بعض المحتجزين إلى معاملة "لا يستطيعون التحدث عنها" وفق التقرير الاممي