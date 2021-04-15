السودان: أنباء إنشاء قاعدة روسية وزيارة وفد حكومي لإسرائيل "غير دقيقة"

تناولت وسائل إعلام غربية مؤخرا أنباء حول زيارة مزمعة لوفد أمني سوداني إلى إسرائيل، كما تحدثت عن وصول معدات روسية لإنشاء قاعدة عسكرية في مدينة بورتسودان شرقي السودان.

نفى مجلس الدفاع والأمن السوداني الخميس، دقة الأنباء المتداولة بشأن إنشاء قاعدة روسية في البلاد وزيارة وفد حكومي إلى إسرائيل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس (أعلى هيئة أمنية في السودان) برئاسة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.

وقال مجلس الدفاع، في بيان نشره مجلس السيادة: "نستنكر ما تناولته الوسائط الإعلامية من أخبار حول البدء في إنشاء قاعدة روسية وزيارة وفد حكومي إلى إسرائيل، ونجزم بعدم دقة تلك المعلومات".

وتناولت وسائل إعلام غربية، خلال اليومين الماضيين، أنباء حول زيارة وفد أمني سوداني إلى إسرائيل، كما تحدثت عن وصول معدات روسية لإنشاء قاعدة عسكرية لموسكو في مدينة بورتسودان شرقي السودان.

في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020، أعلن السودان تطبيع علاقته مع إسرائيل، لكن قوى سياسية عديدة أعلنت رفضها القاطع للتطبيع، بينها أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم.

كما أجاز مجلس الوزراء السوداني، الثلاثاء الماضي، مشروع قانون يجيز إلغاء قانون "مقاطعة إسرائيل" القائم منذ عام 1958.

وفي موضوع آخر، قال البيان: "رهن مجلس الدفاع والأمن موقف السودان من المبادرة الإماراتية بشأن إزالة التوتر على الحدود مع إثيوبيا بوضع العلامات الحدودية وفقا لاتفاقية 1902 كأساس لأي تعاون أو تفاهمات لاحقة مؤكدا تمسك السودان بحقه القانوني في أراضيه".

وأوضح البيان، أن مجلس الدفاع "ناقش الرؤية الوطنية حول المبادرة الإماراتية لإزالة التوتر على الحدود مع الجارة إثيوبيا"، مثمنا المبادرة "والجهود التي ظلت تقدمها دولة الإمارات العربية الشقيقة".

وفي 24 مارس/آذار الماضي، أعلنت الخرطوم، ترحيبها بالمبادرة الإماراتية.

ومنذ أشهر تشهد الحدود السودانية الإثيوبية توترا أمنيا، بعد إعلان الخرطوم نهاية العام 2020 السيطرة على أراضٍ قالت إنها تتبع لها في منطقة حدودية مع إثيوبيا، بينما تتهم أديس أبابا الجيش السوداني بالاستيلاء على معسكرات داخل أراضيها.