السودان: إحباط "محاولة انقلاب" واتفاق على مراحل الفترة الانتقالية

قال مبعوث الاتحاد الإفريقي الذي يقوم بالوساطة بين الطرفين، ان المحادثات بين المعارضة والمجلس العسكري والتي اسفرت عن هذا الاتفاق تمت "في جو أخوي وبناء ومثمر”.

أعلنت الوساطة الإفريقية الإثيوبية المُشتركة في وقت مبكر، الجمعة، أن قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الإنتقالي توصلا إلى اتفاق كامل بشأن “الإعلان السياسي” المُحدد لكافة مراحل الفترة الانتقالية.

وأورد موقع أخبار السودان، أن قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري عقدا اجتماعا ثالثا بفندق “كورنثيا” بالخرطوم استمر لأكثر من 8 ساعات بدأ منذ من مساء أمس وانتهى في الساعات الأولى من فجر اليوم “الجمعة”.

وقال مبعوث الاتحاد الإفريقي محمد الحسن ولد لبات في مؤتمر صحافي عقب نهاية الاجتماع: “اجتمع وفدا التفاوض من قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري في جولة ثالثة للمفاوضات واتفقا اتفاقاً كاملاً خلال المباحثات على الإعلان السياسي المُحدد لكفاءة هيئات المرحلة الإنتقالية” وأضاف: “تم ذلك في جو أخوي وبناء ومثمر”.

وأعلن ولد لبات عن اجتماع جديد بين “التغيير” والعسكري” السبت، لدراسة المُصادقة على الوثيقة الثانية وهي الإعلان الدستوري.

"محاولة انقلاب"

وفي وقت سابق من مساء الخميس، أعلن المجلس العسكري الانتقالي إحباط محاولة انقلاب فاشلة بالبلاد، والتحفظ على قائدها دون أن يسميه.

وأورد التلفزيون الحكومي خبرا عاجلا نقل فيه عن لجنة الدفاع والأمن التابعة للمجلس العسكري إحباط محاولة انقلابية فاشلة.

ولاحقا، بث التلفزيون مؤتمرًا صحافيا، تلا خلاله رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس العسكري الفريق أول جمال عمر، بيانًا قال فيه إن الأجهزة الأمنية أحبطت محاولة انقلابية فاشلة.

وأضاف أن الهدف من المحاولة الانقلابية هو تعطيل الاتفاق مع قوى “إعلان الحرية والتغيير”.

وأوضح أن محاولة الانقلاب شارك فيها مجموعة من الضباط في الخدمة، وآخرون في التقاعد من القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني.

وأشار إلى أنه تم القبض على 7 ضباط في الخدمة و5 آخرين متقاعدين، و4 ضباط صف، بينهم قائد محاولة الانقلاب، دون أن يذكر اسمه.

وشدد على أنه لايزال البحث جاري عن آخرين شاركوا في المحاولة الانقلابية.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلن المتحدث باسم المجلس، شمس الدين الكباشي، إفشال محاولتي انقلاب، شارك فيها عدد من الضباط وآخرون متقاعدون، ومجموعات سياسية (دون تفصيل).

