السودان: إغلاق محيط "القيادة العامة" للجيش

أغلق الجيش السوداني اليوم الإثنين الشوارع المؤدية للقيادة العامة للقوات المسلحة، تزامنا مع حل الحكومة السابقة وتشكيل حكومة جديدة.

وذكرت مواقع التواصل ووسائل محلية (موقع التغيير) أن الجيش استخدم الأسلاك الشائكة والعلامات المرورية في إغلاق طرقات رئيسية تمر بمحيط قيادته العامة منذ ليل الأحد/الاثنين.

كما نشرت الشرطة توجيهات مرورية للمواطنين وبالطرقات السالكة تفاديا لزحمة مرورية.

أغلقت القوات العسكرية المداخل المحيطة بالقيادة العامة للقوات المسلحة صباح اليوم، قبل ساعات من إعلان الحكومة الجديدة.

ونوهت الإدارة العامة للمرور، مستخدمي الطرق التي تم إغلاقها باتخاذ شارعي القصر وعلي عبداللطيف للدخول إلى الخرطوم، ولفتت إلى ازدحام كثيف بمدخل كبري المك نمر. — تريند السودان 🇸🇩 (@SUDTrend) February 8, 2021

وكان رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أصدر مساء الأحد قرارا بحل الحكومة الانتقالية.

وأفاد بيان صادر عن مجلس الوزراء أن هذه الخطوة تمهد لتشكيل وزاري جديد، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الحكومية (سونا).

ومن المنتظر الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة اليوم الاثنين.

وأوضحت وكالة "سونا" أن مجلس الوزراء عقد اجتماعا استثنائيا مساء الأحد لبحث التشكيل الوزاري الجديد.