السودان: اعتقال المسؤول عن فض اعتصام وزارة الدفاع

اعتقلت قوات الامن السودانية المسؤول عن عملية فض الاعتصام امام وزارة الدفاع السودانية والذي اسفر عن مقتل العشرات وقال مسؤول بارز انت سيتم اعتقال اي متورط جديد في العملية

وقال نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، "توصلنا للشخص الأساسي المتسبب في الموضوع. ليس هناك من داع لأذكره حتى لا أؤثر في التحقيق".وفي الثالث من حزيران/يونيو، قام رجال مسلحون يرتدون الزي العسكري بتفريق الاعتصام الذي بدأ مطلع أيار/مايو أمام مقر الجيش لممارسة ضغوط على الجيش والمطالبة بنقل السلطة إلى المدنيين بعد عزل الرئيس عمر البشير.

وقُتل ما لا يقل عن 128 شخصا في الاعتصام والقمع الذي تلاه، وفقا للأطباء المقربين من الاحتجاجات. لكن السلطات قالت إن الحصيلة كانت 61 قتيلا.

وأكد دقلو "اعتقلنا لواء يجند ناسا للدعم السريع ويقدم لهم بطاقات وفي بورتسودان تم القبض على 23 يرتدون زي الدعم السريع ويوقفون الناس". واتهم قادة الاحتجاجات والمنظمات غير الحكومية قوات الدعم السريع بأنها تقف وراء ما حدث.

وكان دقلو قد اعتبر في وقت سابق أن فض الاعتصام كان "فخا" لقوات الدعم السريع.