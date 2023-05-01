السودان: البرهان يجتمع مع قادة عسكريين (فيديو)

البوابة - نشر الجيش السوداني، مقطع فيديو على صفحته في موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، يظهر القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح برهان وهو يترأس اجتماعا في أحد مراكز القيادة، مع قادة عسكريين.

وقال الجيش، في منشوره فجر الإثنين: "قيام القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالإشراف على سير العمليات العسكرية ضد مليشيا الدعم السريع في السودان".

ونوهت القوات المسلحة، إلى أن قوات الدعم السريع تواصل تحركاتها باتجاه العاصمة الخرطوم، رغم الهدنة المعلنة، والتي تم تجديدها للمرة السادسة منذ بداية المعارك في 15 أبريل الجاري.

وبينت القوات المسلحة، في موجز لها، حول الموقف العملياتي، أن الجيش رصد تحركات مستمرة للعدو، الذي استدعى قوات مندحرة من خارج العاصمة، لتعزيز موقفه العملياتي المرتبك.

وأكد الجيش، جاهزية قواته لصد وتدمير أي محاولة للهجوم على أي موقع بالعاصمة ينوي "العدو" مهاجمته.

وقال الجيش في بيان انه وافق على تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة استجابة "لمساعي طلب الوساطة الاميركية السعودية"، على ان يبدأ هذا التمديد اعتبارا من انتهاء مدة الهدنة الحالية، والتي تنقضي بعد بضع ساعات.

واضاف الجيش في البيان ان موافقته على تمديد الهدنة تاتي برغم محاولات الهجوم المستمرة على مواقعه من قبل "المتمردين" في اشارة الى قوات الدعم السريع التي اعرب عن الامل في ان تلتزم التزاما مماثلا بوقف اطلاق النار.

ومن جانبها، اعلنت قوات الدعم السريع في وقت سابق انها وافقت على تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة من أجل فتح الممرات الإنسانية" وتسهيل وصول المدنيين الى احتياجاتهم وكذلك إلى "مناطق آمنة".

وقتل نحو 528 شخصا واصيب الالاف منذ اندلاع المعارك بين الجيش السوداني بقيادة الفريق عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التابعة لحليفه السابق لفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) في 15 نيسان/ابريل.

كما تسبب القتال في نزوح عشرات آلالاف في الداخل أو إلى البلدان المجاورة، وقامت دول عدة في اعقابه بعمليات اجلاء واسعة للرعايا الاجانب من السودان.