السودان: "البرهان" يدعو القوى السياسية للتفاوض دون شروط مسبقة

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، ضرورة جلوس جميع القوى السياسية في البلاد، للتفاوض دون شروط مسبقة.

وشدد البرهان، على عدم انحياز الجيش السوداني، لأي جهة، وقال: "طلبنا من الأحزاب السياسية الجلوس للتفاوض".

وأضاف رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، خلال كلمة في قاعدة عسكرية شمال العاصمة الخرطوم: "لا يجب أن يحمل كل حزب أو جهة مبادرة ويريد من الجميع اتباعها".

واشار البرهان، إلى أن القوات المسلحة لن تستجيب لأي حزب يريد العمل لوحده، مؤكدا أن الهدف الأساسي من توسيع دائرة المشاركة في المفاوضات، هو حل أزمة السودان.

وبين البرهان، أنه لن يسمح بالمساس بالقوات المسلحة والنظامية، معتبرا أنها خط أحمر، وقال: "الجيش لن ينحاز لأي جهة أو حزب محدد".

وأكد البرهان في كلمته "الجيش لن ينحاز لأي جهة أو حزب محدد، القوات المسلحة والقوات النظامية خط أحمر لا يجب المساس بهما".

ونفى البرهان، في وقت سابق، إبرام القوات المسلحة السودانية، أي تسوية ثنائية مع أي من المكونات السياسية في البلاد، مشددا على الإلتزام بنأي المؤسسة العسكرية عن المعترك السياسي.

وقال: "القوات المسلحة تقف على مسافة واحدة من جميع المكونات السياسية في البلاد، وتدعم التحول الديمقراطي، كما أن موقفها ثابت تجاه قضايا استقرار وأمن السودان".