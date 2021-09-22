السودان: القبض على جميع الضالعين بمحاولة الانقلاب.. والمجلس الانتقالي يحمل السياسيين المسؤولية

أعلنت الخرطوم اليوم الأربعاء توقيف جميع الأشخاص الضالعين بمحاولة الإنقلاب الفاشلة التي جرت أمس الثلاثاء، في الوقت الذي حمل فيه مجلس السيادة الانتقالي السياسيين مسؤولية تردي الأوضاع في البلاد.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، أنه جرى اليوم توقيف جميع الضالعين في محاولة الانقلاب في البلاد، مؤكدة أنهم سيمثلون أمام العدالة.

وأضافت وزيرة الخارجية، مريم الصادق المهدي، أن إنجازات الثورة ونجاح الحكومة الانتقالية بفك عزلة بلادها "أزعج أعداء الثورة".

وقالت الوزيرة في بيان قدمته اليوم للسلك الدبلوماسي الأجنبي المعتمد بالخرطوم، حول المحاولة الانقلابية الفاشلة: "تود وزارة خارجية جمهورية السودان أن تُنهي إلى كريم علمكم أن السلطات السودانية المختصة أحبطت أمس الثلاثاء محاولة انقلابية فاشلة قام بها بعض الضباط من الرتب الوسيطة والصغرى".

وأضاف البيان أن الانقلابيين "تصدت لهم قيادة القوات المسلحة، ولم يجدوا الاستجابة التي كانوا ينتظرونها من الوحدات المختلفة، بالإضافة إلى بعض المدنيين ذوي الصلة بالنظام البائد، وتمت السيطرة الكاملة على الوضع، كما تم إلقاء القبض على قادة تلك المحاولة الانقلابية الفاشلة من العسكريين والمدنيين، ويجري التحري معهم حاليا".

المجلس الإنتقالي: نريد الدولة المدنية

من جهة أخرى أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان،عبد الفتاح البرهان، ونائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو (حميداتي) على أهمية دور المؤسسة العسكرية، وحملوا السياسين مسؤولية تردي الأوضاع.

وقال البرهان في كلمة بعد يوم من إحباط محاولة الانقلاب العسكري التي جرت في الخرطوم صباح أمس: "لا تستطيع اي جهة أن تبعد القوات النظامية من المشهد بالسودان خلال الفترة الانتقالية، لأنه ليست هناك حكومة منتخبة".

وأضاف البرهان أن "محاولة الانقلاب أجهضتها القوات المسلحة، لأننا مقتنعون بالتحول الديمقراطي، وكلنا نريد الدولة المدنية والديمقراطية التي تأتي عبر الانتخابات".

وانتقد الطبقة السياسية السودانية قائلا: "إن هناك من يسعى للجلوس على الكراسي، ولم نر من يتحدث عن الانتخابات أو هموم المواطنين، أو يبحث عن حلول لمشاكلهم".

وأضاف أن "هناك قوى سياسية تهاجمنا، ولن نقبل بأن تتسلط علينا وتوجه لنا الإساءات، وواجبنا منع استئثار جهة سياسية واحدة بالسلطة خلال الفترة الانتقالية".

بدوره قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو(حميداتي)، في كلمة بحفل تخريج ضباط قوات عسكرية اليوم، "إننا دعمنا مبادرة رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك، للتوافق، لكن السياسيين مارسوا الإقصاء، وكل طرف يحفر للآخر".

وأوضح أن "أحد أسباب الانقلابات العسكرية هم السياسيون الذين أهملوا خدمات المواطن وانشغلوا بالكراسي وتقسيم السلطة".