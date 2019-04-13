السودان: المجلس الانتقالي يعد لتشكيل حكومة مدنية

قال الرئيس الجديد للمجلس العسكري الانتقالي في السودان يوم السبت إن حكومة مدنية ستشكل بالتشاور مع القوى السياسية وتعهد بأن الفترة الانتقالية الجديدة ستستمر لعامين بحد أقصى.

وقال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في أول خطاب تلفزيوني له إنه ألغى حظر التجول الذي فرضه سلفه وأمر بإطلاق سراح كل المحتجزين بموجب الطوارئ التي فرضها الرئيس المعزول عمر البشير.

اعتقال قادة حزب البشير

طالب حزب المؤتمر الوطني، حزب الرئيس السوداني السابق عمر البشير في بيان يوم السبت بإطلاق سراح جميع قادته الذين اعتقلتهم ​قيادة الجيش​، بعد عزل البشير.

وقال "حزب المؤتمر الوطني" إن ما قام به المجلس العسكري بـ"استيلائه" على السلطة يعد انتهاكا للشرعية الدستورية.

وشدد على أن عملية الاتفاق السياسي على مستقبل البلاد يجب أن تستكمل دون عزل لأحد.

وأعلن الحزب في بيانه تفهمه لدوافع ما أقدمت عليه المنظومة الأمنية بقيادة وزير الدفاع.