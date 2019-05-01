السودان: المجلس العسكري يحذر من "الفوضى".. والاتحاد الافريقي يدعو لتسليم الحكم

أكد المجلس العسكري الانتقالي في السودان اليوم الاربعاء عدم السماح بانزلاق البلاد نحو الفوضى، محذرا من عمليات التخريب والانفلات الامني.

جاء ذلك عقب مباحثات أجراها رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح برهان في الخرطوم اليوم مع رئيس هيئة أركان جيش دولة جنوب السودان غبريال ريال جوك تناولت تطورات الاوضاع في البلدين.

وقال رئيس هيئة أركان الجيش السوداني هاشم عبد المطلب، في تصريحات صحافية عقب الاجتماع، إن “الجيش السوداني لن يطلق أية رصاصة في وجه الشعب وسيقف معه إلى حين نجاح ثورته”.

وأكد عبد المطلب حرص الخرطوم على العلاقات مع دولة جنوب السودان ودفع عملية السلام هناك.

من جانبه، أكد جوك ارتباط دولة جنوب السودان بأمن السودان، قائلا:” لن تواجه الخرطوم أي خطر أو عدوان من جهة دولة جنوب السودان، لأن وضعنا واحد وأمننا واحد “.

من جهته قال الاتحاد الإفريقي إنه يتحتم على المجلس العسكري السوداني تسليم الحكم إلى سلطة انتقالية بقيادة مدنية خلال 60 يوما.

وأضاف الاتحاد في بيان صدر أمس الثلاثاء أنه شعر "بألم عميق" لأن الجيش لم يتنح جانبا ويسلم السلطة إلى مدنيين خلال فترة الخمسة عشر يوما التي حددها الاتحاد الإفريقي الشهر الماضي.

وذكر البيان أن مهلة الستين يوما هي التمديد الأخير للمجلس العسكري السوداني لتسليم السلطة للمدنيين.