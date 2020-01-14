السودان: انهاء مظاهر التمرد والوضع تحت سيطرة الجيش

اعلن اكثر من مسؤول رسمي سوداني ان قوات الامن تسيطر بشكل كامل على مظاهر التمرد الذي قامت فيه مجموعة من المخابرات العامة وشددت على ان الدولة باقية في الحفاظ على مكتسبات الثورة

وأكد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، ثقته في قدرة القوات المسلحة السودانية على السيطرة على الموقف الأمني في الخرطوم.

رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك يقول بأن الموقف يثبت الحاجة لتأكيد الشراكة والدفع بها للأمام لتحقيق الأهداف العليا pic.twitter.com/ZfMj27PCz5 — خالد الفحل (@khalid_elfahal) January 14, 2020

وقال حمدوك، في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الثلاثاء "نجدد ثقتنا في القوات المسلحة والنظامية وقدرتها على السيطرة على الموقف".

وأضاف "نطمئن مواطنينا أن الأحداث (أعمال الشغب بمحيط مبنى المخابرات السودانية) التي وقعت اليوم تحت السيطرة، وهي لن توقف مسيرتنا، ولن تتسبب في التراجع عن أهداف الثورة".

وتابع "الموقف الراهن يثبت الحاجة لتأكيد الشراكة الحالية والدفع بها للأمام لتحقيق الأهداف العليا".

تمرد وحدة مخابراتية

وقال وزير الاعلام فيصل صالح ان وحدات من المخابرات العامة حاولت التمرد واطلقت وحدات منها النار وذلك بعد التعديلات على الجهاز

عاجل | مطالبات شعبية واسعة بحل جهاز المخابرات العامة فوراً. pic.twitter.com/c7ZWb9WHHL — برق السودان🇸🇩 (@SDN_BARQ) January 14, 2020

واشار الى ان قوات هيئة العمليات في المخابرات العامة خرجت الى الشوارع واقامت متاريس واطلقت النار في الهواء، بعد ان قرر جهاز المخابرات العامة تسريحها تطبيقا للقانون الجديد الذي حول المخابرات العامة الى مركز جمع المعلومات

وقال المصدر إن افراد هيئة العمليات تم تخييرهم في وقت سابق بين الانضمام إلى هيئة الاستخبارات في الجيش أو الدعم السريع، أو الإحالة إلى التقاعد.

وأضاف أن الغالبية العظمى من هذه القوات فضلت الإحالة إلى التقاعد والحصول على حقوق نهاية الخدمة.

وتابع أن عددا قليلا من افراد الهيئة استلموا حقوقهم، لكن الموجودين في المعسكرات في “الرياض” و”كافوري” و”سوبا” (مقار تابعة لهيئة العمليات بالخرطوم) قاموا بإطلاق النار في الهواء بكثافة، وقالوا إنهم لن يستلموا حقوقهم؛ لأنها ضعيفة، وطالبوا بالمبلغ كاملا.

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اتجاه عربات مسؤلين لمقر جهاز الأمن للمفاوضات pic.twitter.com/WRB2s2usiA — سِنانْ ⚜️ (@hakuunamtaata) January 14, 2020

اغلاق المطار

ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس" عن عاملين في مطار الخرطوم، في وقت سابق من اليوم، الثلاثاء، إنه تم إغلاق المطار مؤقتًا في ظل الاضطرابات التي شهدتها البلاد اليوم بعد أنباء عن تبادل إطلاق نار بين عسكريين.

وأظهر مقطع فيديو، انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، انتشار مكثف لقوات الأمن في مناطق بالخرطوم، بعد تقارير أفادت بحدوث تبادل إطلاق نار في منطقة قرب مبنى تابع لجهاز المخابرات في البلاد.

وحث تجمع المهنيين السودانيين، وهي الجهة التي تقف وراء موجة الاحتجاجات التي أطاحت بحكم الرئيس السابق عمر البشير، المواطنين بالبقاء داخل منازلهم حتى تتم تسوية الاضطرابات، قائلة إنها ترفض أي محاولة لإثارة الفوضى أو نشر الأسلحة، مطالبة أجهزة الدولة بالتدخل الفوري.

وكان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، العميد الركن عامر محمد الحسن، شدد على رفض القوات المسلحة السلوك المشين الذي قامت به قوى تابعة لجهاز المخابرات العامة اليوم، بعد احتجاجها على ضعف استحقاقاتها المالية.

ووصف عامر ما تم "بفوضى تتطلب الحسم الفوري"، كاشفا في تصريح خاص لموقع "النورس" السوداني عن تحرك اللجنة الأمنية بولاية الخرطوم لحسم الفوضى.

وقال الحسن "كل الخيارات مفتوحة للسيطرة على تلك التفلتات".