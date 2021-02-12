السودان.. حملة اعتقالات تطال العشرات من أعضاء حزب البشير

بدأت السلطات السودانية الاربعاء، حملة اعتقالات في صفوف أعضاء الحزب بمختلف مناطق البلاد، شملت نائب الرئيس الأسبق، حسبو عبد الرحمن، وآخرين.

أعلن حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم السابق في السودان الجمعة، اعتقال سلطات الأمن 135 من أعضائه بولاية القضارف (شرق).

جاء ذلك في بيان صادر عن حزب الرئيس المعزول عمر البشير (1989- 2019)، تلقت الأناضول نسخة منه.

وأضاف البيان: "لقد ظل المؤتمر الوطني ومنذ ترجله عن السلطة يراقب بقلق انتهاكات قوى الحرية والتغيير للشرعية الدستورية، وتسييس مؤسسات العدالة".

وأضاف أن "لجنة إزالة التمكين اتخذت منهجا استفزازيا لتمارس سلطات القضاء بتشفي ممنهج ضد أعضاء الحزب".

وتأسست "لجنة إزالة التمكين" في 28 نوفمبر/تشرين أول 2019، ضمن قانون "تفكيك نظام الإنقاذ" الذي يلغي الحزب الحاكم سابقا، ويحجز أمواله وأملاكه لصالح وزارة المالية.

وفي السياق، أعلنت وسائل إعلام محلية، اعتقال السلطات السودانية للقيادي في الحزب أمين حسن عمر، بالعاصمة الخرطوم، الجمعة، دون تفاصيل.

كما أصدر خالد مصطفى آدم، والي شمال كردفان (جنوب)، توجيها باتخاذ "الإجراءات القانونية في مواجهة منسوبي حزب المؤتمر الوطني"، وفق وكالة السودان للأنباء (رسمية).

ومنذ الأربعاء، بدأت السلطات السودانية حملة اعتقالات في صفوف أعضاء الحزب، بمختلف مناطق البلاد، بينهم نائب الرئيس السوداني الأسبق، حسبو عبد الرحمن، وآخرون.

وتقول السلطات السودانية، إن اعتقال أعضاء حزب "المؤتمر الوطني"، يأتي ضمن التحقيقات القضائية الجارية حول عدد من القضايا بينها "استخدام أعمال عنف ونهب خلال تظاهرات شعبية".

وفي 30 يونيو/حزيران 1989، نفذ البشير انقلابا عسكريا على حكومة رئيس الوزراء حينها الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة "ثورة الإنقاذ الوطني".

وخلال العام ذاته أصبح البشير رئيسا للبلاد، وحتى عزله من قبل الجيش في 11 أبريل/نيسان 2019، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي.



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