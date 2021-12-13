السودان.. دعوة المتظاهرنن للتوجه نحو القصر الجمهوري

يستعد السودانيون اليوم الأحد، لتنظيم مسيرات ومظاهرات تنطلق نحو القصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم، وذلك بدعوة من النقباء والنشطاء السياسيين.

وأكدت السفارة الأمريكية في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، دعمها ووقوفها إلى جانب الشعب السوداني، مرحبة بالتزام السلطات السودانية بحماية المتظاهرين السلميين

ودعا تجمع المهنيين السودانيين في وقت سابق، في بيان، المواطنين إلى التجمع اليوم الاثنين، والتوجه صوب القصر الجمهوري.

وقال في بيان أمس الأحد: "ندعو كافة الثائرات والثوار للمشاركة الفاعلة في مواكب الغد، والصمود في وجه القمع وترديد الشعارات المعبرة عن وحدة الصف الوطني خلف قضية إسقاط هذه السلطة الغاشمة".