السودان: زيارتنا لقطر وضعت علاقتنا بالمسار الصحيح

أعلنت وزير الخارجية السودانية مريم المهدي، الخميس، أن زيارة وفد رسمي من بلادها إلى قطر “وضع علاقات البلدين في المسار الصحيح”.

جاء ذلك في تصريحات للوزيرة، عقب عودتها رفقة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، إلى الخرطوم، مساء الخميس، من زيارة للدوحة استغرقت يومين، وفق بيان مجلس السيادة.

ووصفت المهدي، الزيارة بـ”الناجحة”، مردفةً: “الزيارة وضعت علاقات البلدين في المسار الصحيح باعتبار أن قطر دولة هامة ولها أدوار أساسية بالمنطقة”.

وأردفت: “قدمنا للحكومة القطرية سودان الثورة (..) ودوره المهم بالإقليم، وأطلعناهم على التحديات التي تواجهه والمهددات الأمنية والأوضاع على الحدود الشرقية”.

واستطردت: “الوفد السوداني وجد تفهما قطريا كبيرا للأوضاع في البلاد”.

وتعد هذه الزيارة الأولى للبرهان إلى قطر، والثانية لمسؤول سوداني رفيع منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل/نيسان 2019، بعد زيارة محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتُقدر الاستثمارات القطرية في السودان بنحو 3.8 مليارات دولار، بحسب وزارة الاستثمار السودانية، حيث تحتل قطر المرتبة الخامسة بين الدول التي تستثمر في البلاد. (الأناضول)