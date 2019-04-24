السودان: فرار مسؤول يشغل 12 منصبا

فر مسؤول سوداني يعمل في السكك الحديدية ويشغل 12 منصبا بالتزامن مع الكشف عن فساد مالي واداري كبيرين في هذا القطاع منها تأخير العمل في مشروعات مختلفة، فضلا عن مخالفات في استيراد مواسير للهيئة.

وكانت صحيفة الانتباهة السودانية كشفت النقاب ان المسؤول الفار شغل مناصب منها نائب مدير عام الهيئة الى جانب 11 منصبا كمدير لمشروعات مختلفة يتقاطع العمل بينها.

وكان المهندس محمد علي حسابو الذي يعمل مديرا لمشروع "أبو جابرة نيالا الخط الموازي"قد خاطب وزير النقل ومدير عام الهيئة بتاريخ 20 أغسطس 2018، شكا فيه من تجاوزات كبيرة لنائب المدير العام للتخطيط والمشروعات والنظم باستخدام نفوذ الوزير السابق، وشغله 12 منصبا في الهيئة، مطالبا بالتحقيق وتقصي الحقائق حول التجاوزات.