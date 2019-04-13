السودان: قائد "الدعم السريع" يؤكد الوقوف الى جانب الشعب

اختار الفريق محمد حمدان دقلو قائد قوات "الدعم السريع" بالسودان، الوقوف إلى جانب المحتجين ومطالبهم ورفض الانضمام للمجلس العسكري لأنه خيب آمال الشعب بالتغيير، حسب قوله.

وكشف الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) في تصريحات لصحيفة "الصيحة" الصادرة اليوم السبت عن أسباب اعتذاره عن عضوية المجلس العسكري الانتقالي السابق بقيادة الفريق أول عوض ابن عوف، ورفضه المشاركة فيه.

وأشار إلى أن المجلس لم يجد القبول من الشعب السوداني، الأمر الذي يفاقم الأوضاع من جديد ويؤزم المتأزم.

وأضاف أنّ المجلس العسكري السابق تكوين مخيب لتطلعات وآمال الشعب في التغيير.

وتساءل: لماذا نبقى في ذات مربع الأزمة إذا كان تغيير النظام السابق بسبب رفض الشعب له، مشيرا إلى أن المجلس المقترح تشكيله رفض أيضا من قبل الشعب.

وقال: "أبلغت الإخوة الأعضاء باعتذاري لكنهم رفضوا ذلك وتم إدراج اسمي ضمن عضويته، ولذلك أعلنت موقفي. أنا مع الشعب وتطلعاته في التغيير الذي ينشده"، مؤكدا حرص قواته على "حفظ دماء الشعب وحفظ الأمن والاستقرار في البلاد".