السودان: قتلى واعتقالات في اشتباكات بين قوات الامن ومسلحين

لقي عنصر امني سوداني مصرعه خلال اشتباك مسلح مع "خلية إرهابية" في مدينة جبرة جنوب الخرطوم فيما قالت تقارير ان المجموعة الامنية التي داهمت المكان وعززت تواجدها بدبابات اعتقلت 7 اشخاص

تعزيزات امنية

واوضحت المصادر ان الأمن السوداني دفع بتعزيزات لمنطقة الاشتباك مع المسلحين وتم استهداف وكر لهم جنوب الخرطوم واشارت الى اصابة ضابط امن الى جانب وفاة العنصر

وذكر التليفزيون السوداني الرسمي أن قوات الأمن السودانية اشتبكت مع مسلحين في جنوب العاصمة الخرطوم الاثنين 10/04 بعد أيام من تنفيذ مداهمة ضد ما وصفه مسؤولون بأنه خلية مرتبطة بتنظيم داعش في ذات المنطقة.

اعتقالات لدواعش



ويوم الثلاثاء الماضي، قالت المخابرات العامة السودانية في بيان، إن خمسة أفراد من قوة أمنية تابعة لها قُتلوا وأصيب سادس في اشتباك أثناء مداهمة استهدفت خلية تابعة لتنظيم «داعش» في الخرطوم وتمكنت القوات وقتها - وفقاً للبيان - من اعتقال 11 مشتبهاً من جنسيات مختلفة.

وأشار البيان إلى أن أربعة أجانب من تلك المجموعة تمكنوا من الفرار وقوات الأمن تطاردهم بعد المداهمة التي شملت أماكن في جبرة ومناطق أخرى بالعاصمة.

ومثل تلك الأحداث التي يشتبه في تورط مسلحين متشددين فيها نادرة نسبياً في السودان رغم أن البلاد كانت في فترة من الفترات ملاذاً لجماعات مسلحة.