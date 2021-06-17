السودان: قطع النت عن البلاد لمنع الغش في امتحانات الثانوية

قررت الحكومة السودانية قطع خدمة الانترنت عن البلاد لمدة ثلاث ساعات بحجة منع طلبة الثانوية العامة المتقدمين للامحان من الغش

ومن شأن تنفيذ هذا القرار تعطيل الخدمات المصرفية والدفع الإلكتروني، وغيرها من الأنشطة والأعمال، خصوصا أن الساعات الثلاث المحددة تعد من أكثر الأوقات حيوية في يوم العمل السوداني وما تزال الحكومة تتمسط بقرارها رغم الاعتراض من وزارة الاتصالات

لجأت الحكومة، العام الماضي، إلى قطع خدمة الإنترنت عقب ظهور حالات غش واسعة في امتحانات الشهادة الثانوية. وتمت حالات الغش، وقتئذ، في السودان، من خلال تبادل الأسئلة والأجوبة بين الطلاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن نحو نصف مليون طالب وطالبة في السودان، يخضعون لامتحانات الشهادة الثانوية على مستوى البلاد.

وقال مصدر حكومي أن اللجنة العليا لامتحانات الشهادة السودانية أوصت بحجب خدمة الإنترنت، لمنع حالات الغش في الامتحانات، من خلال إصدار قرار بواسطة النائب العام وتعهدت اللجنة لوزارة الاتصالات بـ"عدم تكرار هذه الإجراءات العام المقبل".

وأكد المصدر الحكومي أنه "أصبح في حكم المؤكد أن يجري قطع الإنترنت، اعتبارا من السبت المقبل، في تمام الساعة الثامنة صباحا بتوقيت السودان".

وأضاف: "نتوقع صدور أمر من النيابة العامة لشركات الاتصالات بإيقاف الخدمة، للحفاظ على امتحانات الشهادة الثانوية من حالات الغش عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

ويشترك نحو 20 مليون شخص في السودان في خدمة الإنترنت، عبر شبكات الهواتف النقالة.

الامتحانات امن قومي

في غضون ذلك، قال وزير الداخلية السوداني، عز الدين الشيخ، إن امتحانات الشهادة الثانوية "مسألة أمن قومي".

وأعلن الشيخ في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن اللجنة العليا لتأمين الشهادة السودانية تعتزم اتخاذ إجراءات عالية لتأمين امتحانات الشهادة الثانوية، ودعا إلى عدم الالتفات للشائعات.