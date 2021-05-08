السودان: قواتنا لم تخترق حدود إثيوبيا

شدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان على أن قوات بلاده لم تخرق حدود إثيوبيا من خلال انتشارها الأخير عند حدود الدولتين.

ونقل المجلس الانتقالي عن البرهان توضيحه، خلال اجتماع عقده اليوم السبت في الخرطوم مع المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان، أن انتشار القوات المسلحة السودانية الأخير "تم داخل الحدود السودانية التى أقرتها إثيوبيا في عدد من المناسبات وحددتها الاتفاقيات التاريخية ولم يتبق إلا وضع العلامات الحدودية بين البلدين".

وأعرب رئيس مجلس السيادة عن "استعداد السودان للتعاون مع إثيوبيا في حل قضاياها الداخلية انطلاقا من علاقات حسن الجوار بين البلدين".