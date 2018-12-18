السودان: لا اتجاه لسحب قواتنا من اليمن

لا اتجاه لسحب القوات السودانية من اليمن حسب ما يتردد، ووقفتنا مع السعودية وقفة أزلية تاريخية". وأردف: "البشير أكد أيضا أنه لا بد من الارتفاع بمستوى التعاون، ولا سقف في ذلك، ولا بد من الشراكات الاس



قال رئيس أركان الجيش السوداني الفريق أول كمال عبد المعروف، الثلاثاء، إنه "لا اتجاه لسحب" قوات بلاده العسكرية من اليمن.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية ، أدلى بها رئيس أركان الجيش السوداني في ختام مباحثات عسكرية مشتركة بالعاصمة الخرطوم، مع نظيره السعودي الفريق أول طيار ركن، فياض حامد الرويلي.

وأضاف عبد المعروف: "نؤكد ما أكده الرئيس (السوداني عمر) البشير، عند لقائه اليوم رئيس أركان الجيش السعودي، أن كل ما تم ويتم بين الإخوة السعوديين في مسألة مشاركتنا في قوات عاصفة الحزم هو واجب أخلاقي".

وتابع: "ولا اتجاه لسحب القوات السودانية من اليمن حسب ما يتردد، ووقفتنا مع السعودية وقفة أزلية تاريخية".

وأردف: "البشير أكد أيضا أنه لا بد من الارتفاع بمستوى التعاون، ولا سقف في ذلك، ولا بد من الشراكات الاستراتيجية".

وأوضح أن "المباحثات العسكرية بين البلدين كانت مثمرة وبناءة وصريحة وواضحة، وركزت في محاورها على كل القضايا الاستخباراتية والأمنية، من حيث التعاون الكبير وتبادل الخبرات والمعلومات والتنسيق المستمر".

في المقابل، قال "الرويلي" إن "توجيهات القيادة السياسية في السعودية، أكدت على أهمية التعاون وتعزيز التدريبات والتمارين لتحقيق الجاهزية القتالية لتعزيز الأمن المشترك لبلادنا والأمن القومي العربي".

وأضاف: "ناقشنا خلال المباحثات محاور مهمة، والتصميم موجود والمشاركة في التمارين، ولدينا تمرين (الموج الأحمر 1) بنهاية الشهر الحالي، وهناك مشاركة فاعلة للسودان في هذا التمرين".

وزاد: "نحن دول تسعى للسلام، ومشاركة السودان في التحالف العربي فاعلة، في القوات الجوية والبحرية والبرية، وهدفنا واحد ومصيرنا مشترك".

وأردف: "زيارتي ليست مرتبطة أبدا بوجود القوات المسلحة السودانية في عمليات عاصفة الحزم، والزيارة كانت مبرمجة ومجدولة، لمناقشة أمور مرتبة مسبقا"، دون تفاصيل إضافية.

ووصل الرويلي الخرطوم، الاثنين، في زيارة تستغرق 3 أيام.

وأعلنت وزارة الدفاع السودانية في مايو / أيار الماضي، أنها تقيّم إيجابيات وسلبيات مشاركة قواتها في حرب اليمن.

ومنذ 26 مارس / آذار 2015، ينفذ التحالف العربي (السودان عضو فيه وتقوده السعودية)، عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات الحكومة، في مواجهة مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) المتهمين بتلقي دعم إيراني، والذين يسيطرون على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.

ولم يعلن السودان رسميا تعداد قواته المشاركة في عمليات التحالف، لكنه سبق أن أبدى استعداده لإرسال ستة آلاف جندي إلى اليمن.

ومؤخرا، تزايدت دعوات أحزاب وبرلمانيين سودانيين لسحب قوات جيش البلاد من اليمن، حفاظا على أرواح جنوده، ولتأثير هذه المشاركة على العلاقات بين الشعبين اليمني والسوداني.