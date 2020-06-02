السودان: ما هو حجم أموال البشير؟

تتولى السلطات الانتقالية في السودان مسالة استعادة ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تعود للرئيس السابق عمر البشير والنظام التابع له، وقال محللون وخبراء لوكالة الصحافة الفرنسية ان ما تمت مصادرته حتى الآن ليس "سوى قمة جبل الجليد" مما حصل عليه البشير بشكل غير قانوني خلال سنوات حكمه.

وقال صلاح مناع المتحدث باسم لجنة "محاربة الفساد وتفكيك نظام عمر البشير" بأن "التقديرات الأولية تشير الى أن حجم العقارات والممتلكات التي استولى عليها رجال النظام السابق تتراوح بين 3,5 مليار وأربعة مليارات دولار"

وذكر "مناع" أن ما أعلنت عنه اللجنة حتى الآن يمثل "قمة جبل الجليد"، وأنها لم تضع يدها حتى الآن على أي أموال منقولة، وانّ كل ما تسلمته هو عقارات. اذ صادرت السلطات السودانية شركات وعقارات وممتلكات ومزارع وأراض ومراكز تجارية للرئيس السوداني السابق عمر البشير، ومساعديه تقدر قيمتها بالمليارات.

وأضاف "مناع" أن اللجنة لن تعرف قيمة هذه الممتلكات إلا بعد تقييمها بدقة، وسيتم اللجوء الى خبرات عالمية للتدقيق بقيمتها قبل أن يتم تسليمها إلى وزارة المالية.

وتعود ملكية الممتلكات المصادرات إلى "البشير" وبعض أفراد أسرته وكبار مساعديه، ومن بينهم وزيرا الخارجية والدفاع السابقان علي كرتي وعبد الرحيم محمد حسين.