السودان: مظاهرة في الابيض تنديدا بمجزرة الاثنين الماضي

ندد الاف المحتجين بمقتل ستة متظاهرين بالرصاص بينهم خمسة طلاب تظاهر المئات في شوارع مدينة الأُبيض في وسط السودان

وهتف المحتجون في مسيرة ضمت رجالا ونساء "الدم بالدم لا نقبل الديّة" فيما كانوا يجوبون شوارع الأُبيض حيث قتل المتظاهرون.

وحمل العديد منهم أعلام السودان وصورا للضحايا فيما كانوا يتجمعون في ميدان قرب مقر الجيش في وسط المدينة بعدما ساروا في مناطق متفرقة من المدينة، على ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس في المكان.

وقتل الاثنين ستة أشخاص بينهم خمسة من طلاب المدارس الثانوية، بالرصاص أثناء تظاهرة ضد تزايد شح الخبز والوقود في المدينة.

ولم تشهد الأُبيض، المدينة الواقعة على بعد 350 كلم جنوب غرب الخرطوم، تظاهرات كبيرة ضد البشير خلال حركة الاحتجاجات التي انتهت بإطاحته في 11 نيسان/ابريل.

وفي الخرطوم، دعا تجمع المهنيين الذي أطلق الاحتجاجات أنصاره الى تظاهرات حاشدة في ارجاء البلاد الخميس تحت شعار "القصاص العادل" لضحايا الأُبيض.

وطالب القيادي في التجمع اسماعيل التاج المجلس العسكري "بتقديم المتورطين في المجزرة (في الأبيض) للمحاسبة والمحاكمة بالسرعة المطلوبة"، كما حمّله مسؤولية حماية تظاهرات الخميس.