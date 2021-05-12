السودان.. مقتل شخصين خلال احتجاجات في الذكرى الثانية لفض اعتصام الانتفاضة

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن "تجمع المهنيين السودانيين"، "بمقتل رجلين بعد أن أطلقت قوات الأمن السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية على المتظاهرين" في الخرطوم.

وأشارت الوكالة إلى أن "حشودا كانت قد تجمعت في وسط الخرطوم لإحياء الذكرى الثانية وفق التقويم الإسلامي، لفض اعتصام خلال الانتفاضة التي شهدها السودان عام 2019".

ونقلت عن ثلاثة شهود قولهم إن "المحتجين الذين تجمعوا على الرغم من إغلاق الطرق المؤدية للموقع أمام مقر قيادة الجيش، رددوا هتافات مطالبة بالعدالة وأخرى مناهضة للحكم العسكري قبل أن تفرقهم الشرطة".

وأضافت أنه لم يتسن لها الحصول على تعليق بعد من متحدث باسم الشرطة السودانية. (رويترز)