السودان: مواجهات بين الأمن ومحتجين على تردي الأوضاع الاقتصادية بمدينة نيالا

كما شهدت مدينة بورتسودان، مركز ولاية البحر الأحمر (شرق)، تظاهرات احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية، أيضا.

أطلقت الشرطة السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات الرصاص الحي في الهواء لتفريق تظاهرات بمدينة نيالا، مركز ولاية جنوب دارفور غربي السودان، الثلاثاء؛ احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية.

وأفاد شهود عيان، لمراسل الأناضول، بأن مئات المتظاهرين خرجوا في وسط نيالا؛ حيث أحرق بعضهم إطارات سيارات في الشوارع.

وأضاف الشهود أن الشرطة أطلقت عبوات الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية في الهواء لتفريق المتظاهرين الذين رددوا شعار "سلمية.. سلمية".

ولفتوا إلى أن عمليات الكر والفر ما زالت مستمرة بين المتظاهرين وقوات الأمن حتى الساعة 12:25 ت.غ.

أشار الشهود إلى انتشار كثيف لقوات الأجهزة الأمنية في سوق نيالا الكبرى، التي شهدت مصادمات بين قوات الشرطة والمتظاهرين؛ ما اضطر السلطات المحلية إلى إغلاق السوق، مع ارتفاع وتيرة المظاهرات، وتتريس الشوارع.

من جانبه، رفض والي (حاكم) ولاية جنوب دارفور، موسى مهدي، التعليق للأناضول، على التظاهرات والأوضاع الأمنية في ولايته؛ عازيا ذلك إلى انشغاله بمتابعة ما يجري في الشارع.

وقررت لجنة أمن الولاية، مساء الإثنين، تعليق الدراسة لمرحلتي الأساس والثانوي، اعتبارا من اليوم، بسبب التظاهرات المستمرة بالمدينة خلال الأيام الماضية.

كما شهدت مدينة بورتسودان، مركز ولاية البحر الأحمر (شرق)، صباح الثلاثاء، تظاهرات احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية، أيضا.

وتجمع عشرات المتظاهرون في شوارع المدينة منددين بسوء الأوضاع المعيشية، مطالبين بسقوط الحكومة الانتقالية، بحسب شهود عيان تحدثوا للأناضول.

ويعاني السودان أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية) إلى أرقام قياسية.

وتجلت الأزمة الاقتصادية في اصطفاف عدد كبير من المواطنين أمام المخابز، ومحطات الوقود لندرتها وعدم توفرها.

ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس/آب 2019، مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش و"قوى إعلان الحرية والتغيير".

المزيد من الاخبار على البوابة

تابع صفحتنا على الفيس بوك

تويتر البوابة