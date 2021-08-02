السودان: نصف متر قبل الفيضان

سجلت مناسيب النيل في الخرطوم 16.04 متر، ليبقى لمنسوب الفيضان 16.50 متر أقل من نصف متر وفق ما افاد بيان للجنة الفيضان التابعة لوزارة الري والموارد المائية السودانية

القطاعات المائية ستشهد ارتفاعا

واشارت اللجنة أن إيراد النيل الأزرق عند محطة الديم بالحدود السودانية الأثيوبية بلغ اليوم 573 مليون متر مكعب ومن المتوقع أن يكون الإيراد خلال الثلاثة أيام القادمة حوالي 600 مليون متر مكعب.

وقالت إن إيراد نهر عطبرة عند الحدود السودانية الأثيوبية بلغ 385 مليون متر مكعب، وإن معدل التصرفات خلف السدود (بملايين الأمتار المكعبة

وأشار البيان إلى أن جميع القطاعات ستشهد إرتفاعا بمتوسط 25 سم، مهيبا بالمواطنين في كل القطاعات بأخذ كل التحوطات اللازمة.

وكانت ولاية سنار السودانية قد أعلنت أمس حالة الاستنفار القصوى بعد ارتفاع مناسيب مياه النيل الأزرق في معظم الأحباس بالولاية.

استنفار في ولاية سنار

والاسبوع الماضي أعلنت ولاية سنار السودانية حالة الاستنفار القصوى بعد ارتفاع مناسيب مياه النيل الأزرق في معظم الأحباس بالولاية.

وناشد والي ولاية سنار المواطنين القاطنين على النيل الأزرق أخذ الحيطة والحذر، بعد ورود معلومات تقضي بارتفاع مناسيب النيل الأزرق، إضافة إلى هطول أمطار غزيرة في أعالي الهضبة الإثيوبية، وذلك تحسبا لأي فيضان.

وأكد أن حكومته أمرت بمضاعفة العمل في كل من "كبري المالية وسقاي حريري وجنينة الحكومة"، بعد ارتفاع منسوب المياه في النيل وذلك حتى لا ترتد إلى داخل مدينة سنجة عبر مجاري التصريف.