السودان: نقف مع الشعب الفلسطيني

أعلن السودان، الثلاثاء، وقوفه مع حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية مؤكدا استنكاره ورفضه الاعتداءات الإسرائيلية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، عبر تقنية الاتصال المرئي، خلال الاجتماع الوزاري الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية، وفق بيان للخارجية تلقت الأناضول نسخة منه.

وذكر البيان، أن الوزيرة، “جددت موقف السودان الثابت تجاه حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وخاصة حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 و عاصمتها القدس الشرقية”.

وأضاف، “وأكدت (المهدي) التزام بلادها بمواصلة العمل مع كافة الأطراف لإقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني حيث أن قضيته هي القضية المركزية في المنطقة وأنها تحتل مكانة متقدمة في اهتمامات السودان”

وأعربت الوزيرة في كلمتها، عن “بالغ استنكار السودان ورفضه لتواصل القمع والاعتداء المنظم الواقع على المواطنين الفلسطينيين والمقدسيين العزل من قبل قوات الشرطة الإسرائيلية، ومواصلة محاولات الاقتحام للمسجد الأقصى.

وطالبت الوزيرة “الحكومة الإسرائيلية بتحمل كامل مسؤوليتها وفق القانون الدولي الإنساني في توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين وإيقاف حملة الكراهية والعنصرية والعنف ضدهم.

وكان السودان أعلن قبل أشهر تطبيع علاقاته مع إسرائيل.

وومنذ الإثنين، استشهد 32 فلسطينيا وأصيب نحو 900 بجروح، جراء غارات إسرائيلية عنيفة متواصلة على قطاع غزة، ومواجهات بالضفة الغربية والقدس المحتلة، وفق وزارة الصحة وجمعية “الهلال الأحمر” الفلسطينيتين.

ومنذ أكثر من أسبوع، يشهد حي الشيخ جراح بالقدس، مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكانه الفلسطينيين، ومتضامنين معهم، حيث تواجه 12 عائلة خطر الإخلاء من منازلها لصالح مستوطنين بموجب قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية. (الأناضول)