السودان يأمل بإقامة علاقات طبيعية مع واشنطن

يأمل السودان بإقامة علاقات طبيعية مع الولايات المتحدة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين بحسب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

ودعا البرهان أثناء لقائه بمكتبه، مساء أمس الأحد، سامنتا باور، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وعضو مجلس الأمن الوطني الأمريكي والوفد المرافق لها بحضور القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى الخرطوم، براين شوكان، دعا الولايات المتحدة الي تقديم الدعم للسودان لإنجاح الفترة الانتقالية وإقامة انتخابات نزيهة تعزز مسيرة الديمقراطية بالسودان، معبرا عن شكر السودان للدعم الذي قدمته الولايات المتحدة لبلاده خلال الفترة الماضية.

وشدد البرهان علي حرص السودان واستعداده لفتح المسارات لتوصيل الدعم الإنساني لكافة اللاجئين بالمعسكرات، مرحبا بزيارة مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سامنتا باور، ومعربا عن تقديره للزيارة التي تصب في تطوير علاقات البلدين.

من جانبها لفتت باور الي حرص واشنطن على تحقيق العدالة ورغبتها في تقديم المساعدات للسودان في كافة المجالات.