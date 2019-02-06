السودان يتحدث عن محاولة اختطاف لإحدى طائراته والقاهرة تنفي

القاهرة قالت إن أحد الركاب دخل في حالة هياج نتيجة حالة نفسية والأمر ليس حادثة اختطاف

قالت وكالة الأنباء السودانية "سونا" إن طائرة تابعة للخطوط الجوية السودانية، كانت قادمة من القاهرة إلى الخرطوم، تعرضت لمحاولة اختطاف، بعد محاولة أحد الركوب اقتحام كابينة القيادة.



وأوضحت الوكالة أن الراكب كان من ضمن مجموعة مبعدة من قبل السلطات المصرية، لمخالفتهم قوانين الهجرة، لكن تمكن طاقم الطائرة من السيطرة على الوضع، والقبض عليه، وأكملت الطائرة رحلتها إلى المطار بسلام.



ونقلت عن عصام الدين أحمد محمد طاهر، مدير شركة مطار الخرطوم الدولي، إشارته إلى أن الحركة الجوية في المطار، "لم تتأثر بالحادثة".



من جانبها نفت سلطة الطيران المصرية، تعرض الطائرة السودانية للاختطاف، بعد إقلاعها من القاهرة، والتي كانت تحمل 26 مرحلا.



وقال سامح الحنفي رئيس السلطة، إن "أحد الركاب المرحلين دخل في حالة هياج، نتيجة معاناته من حالة نفسية سيئة، وتمت السيطرة عليه من جانب طاقم الطائرة".

عربي 21