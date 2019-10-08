السودان يتسلم 1.5 مليار دولار مساعدات سعودية إماراتية

اعلن السودان انه تلقى 1.5 مليار دولار من الدعم الذي تعهدت به السعودية والإمارات.

واتفقت السعودية والإمارات على تقديم حزمة المساعدة مما يمثل طوق نجاة في للسودان في مواجهة الاضطرابات التي تلت الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

وقال وزير المالية السوداني ابراهيم البدوي في وقت متأخر الاثنين إن السعودية والإمارات أودعتا 500 مليون دولار في البنك المركزي السوداني، بينما جرى تسلم ما قيمته مليار دولار من المنتجات البترولية والقمح ومدخلات الإنتاج الزراعي.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان استقبل الاحد، رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في أول زيارة خارجية مشتركة لهما منذ تكوين هياكل السلطة الانتقالية في السودان في أغسطس/آب الماضي.

وبدأت في السودان في 21 أغسطس/آب الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهراً، وتنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري الانتقالي وقوى "إعلان الحرية والتغيير" قائدة الحراك الشعبي الذي أنهى حكم عمر البشير.

