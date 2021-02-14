السودان يتهم القوات الإثيوبية بعبور حدوده في "تصعيد لا يمكن قبوله"

اكد السودان أنه "يحمل إثيوبيا المسؤولية كاملة عما سيجر إليه عدوانها من تبعات".

قالت وزارة الخارجية السودانية في بيان الأحد إن القوات الإثيوبية عبرت الحدود إلى أراضي السودان في عمل من أعمال "العدوان".

وقال البيان "يدين السودان ويستنكر العدوان الذي قامت به إثيوبيا بدخول قواتها إلى أراضي تتبع له قانوناً، في انتهاك مباشر لسيادة السودان وسلامة اراضيه".

وأضاف "اعتداء إثيوبيا على الأرض السودانية هو تصعيد يؤسف له ولا يمكن قبوله، وإن من شانه أن تكون له انعكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة، وإن السودان يحمل إثيوبيا المسؤولية كاملة عما سيجر إليه عدوانها من تبعات".

ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين من الخارجية الإثيوبية للتعليق.

وكان عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول شمس الدين الكباشي قد قال أمس السبت إن إثيوبيا ”تمارس ما يشبه الاستيطان خلال تعديها على الأراضي السودانية في الفشقة“.

وأضاف أن ”ما ينقص إثيوبيا هو الشجاعة فقط لإعلان الحرب في ظل استمرار اعتداءاتها وحشد قواتها على الحدود“، حسبما نقلت مواقع إخبارية سودانية.

واندلعت اشتباكات في أواخر العام الماضي بين القوات الإثيوبية والسودانية على منطقة الفشقة التي يستوطنها مزارعون إثيوبيون وتقع على الجانب السوداني من الحدود التي تم ترسيمها أوائل القرن العشرين.

وقال السودان الشهر الماضي بأن طائرة إثيوبية عبرت الأجواء وهو ما نفته إثيوبيا.

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