السودان يجيز قانون “تفكيك” نظام البشير

ذكر التلفزيون الرسمي السوداني أن الاجتماع المشترك لمجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء في السودان أجاز، في وقت متأخر من مساء اليوم الخميس، قانونا بهدف “تفكيك” نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

وقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك على تويتر تعليقا على القرار “قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانونا للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي بعض عديمي الذمة قصيري الخطو في مضمار القيم والشرف والأمانة والحقوق”.

بدوره، أوضح القيادي بالحرية والتغيير، وجدي صالح، في تدوينة على فيسبوك، أن “القانون يتضمن حل (حزب) المؤتمر الوطني ومؤسساته وتنظيماته وكل واجهاته وتفكيك دولة النظام البائد”.

والثلاثاء، أجاز مجلس الوزراء السوداني مشروع قانون “تفكيك” نظام البشير و”إزالة التمكين” بمؤسسات الدولة. ولعدم وحود برلمان في السودان، فإن مجلس السيادة ومجلس الوزراء هما من يجيزان القوانين لتصبح سارية ويتم العمل بها.

وكانت قوى الحرية والتغيير، أعلنت في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، اكتمال مشروع قانون تفكيك نظام الإنقاذ (نظام البشير) والذي يتضمن حل مؤسسات النظام السابق وواجهاته، ومصادرة ممتلكاته لصالح الدولة.

