السودان يستدعي السفير المصري للاحتجاج على التنقيب عن النفط والغاز في حلايب

منطقة حلايب

استدعت وزارة الخارجية السودانية الخميس السفير المصري في الخرطوم للاحتجاج على طرح مصر "غير القانوني" لعطاء دولي للتنقيب عن النفط والغاز في منطقة حلايب المختلف عليها بين البلدين.

وتسيطر مصر على مثلث حلايب الواقع في منطقة غنية بالمعادن على البحر الأحمر، ما يثير خلافاً بين القاهرة والخرطوم منذ سنوات رغم التحسن في العلاقات بين البلدين منذ قمة تشرين الأول/أكتوبر.

وفي العاشر من آذار/مارس أعلنت شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول طرح عطاء عالمي لعشرة مربعات بحرية لمنح التراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في هذه المنطقة.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية السودانية "استدعت وزارة الخارجية الخميس حسام عيسى سفير جمهورية مصر العربية لدى السودان على خلفية الاعلان الذي أصدرته وزارة البترول والثروة المعدنية على موقعها الرسمي بفتح عطاء دولي لاستكشاف واستغلال النفط والغاز في مناطق بالبحر الاحمر خاضعة للسيادة السودانية".

وطالبت الوزارة مصر "بعدم المضي في هذا الاتجاه الذي يناقض الوضع القانوني لمثلث حلايب".

وحذرت الشركة في بيانها "الشركات العاملة في مجال الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز من التقدم باي عطاءات في المنطقة المذكورة. وتطالب الحكومة السودانية حكومات الدول ذات الصلة باتخاذ ما يلزم من اجراءات لمنع شركاتها من الاقدام على اي خطوات غير قانونية".

إلا أنها دعت مصر إلى "استخدام الوسائل السلمية لحل هذا النزاع الحدودي والحيلولة دون أن يؤثر على صفو العلاقة بين البلدين".

وتدهورت العلاقات بين مصر والسودان مطلع 2017 عندما اتهم الرئيس السوداني عمر البشير القاهرة بدعم متمردين في مناطق نزاع بينها دارفور غرب البلاد.

وفي أيار/مايو 2017 حظر السودان واردات الماشية وغيرها من الواردات الزراعية من مصر.

ولكن في تشرين الأول/أكتوبر رفع السودان الحظر مع تحسن العلاقات بين البلدين عقب محادثات بين البشير ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي.