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السودان يستدعي السفير المصري للاحتجاج على التنقيب عن النفط والغاز في حلايب

السودان يستدعي السفير المصري للاحتجاج على التنقيب عن النفط والغاز في حلايب
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