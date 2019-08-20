السودان يستكمل تشكيل المجلس السيادي بقيادة الفريق البرهان

استكمل السودان الثلاثاء تشكيل مجلس سيادي من 11 عضوا سيدير البلاد لفترة انتقالية من ثلاث سنوات لحين إجراء انتخابات.

شكّل جنرالات الجيش السوداني وتحالف المعارضة، مساء الثلاثاء، المجلس السيادي الذي سيقود المرحلة الانتقالية التي اتّفق عليها الطرفان، ومدّتها 39 شهراً، بحسب ما أعلن متحدّث عسكري.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول شمس الدين كباشي إنّ مرسوماً دستورياً صدر بتشكيل مجلس السيادة المؤلف من 11 عضواً وبرئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان الذي سيؤدي القسم صباح الأربعاء أمام رئيس القضاء.

وأضاف “أصدر الفريق أول عبد الفتاح البرهان قراراً بتشكيل مجلس السيادة على النحو التالي: الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيساً” وعضوية كل من “الفريق أول محمد حمدان دقلو والفريق أول شمس الدين كباشي والفريق ياسر العطا واللواء ابراهيم جابر وحسن شيخ إدريس ومحمد الفكي سليمان ومحمد حسن التعايشي وصديق تاور كافي وعائشه موسى ورجاء نيكولا عبد المسيح”.

وأوضح المتحدث أن البرهان “سيؤدي اليمين الدستورية غداً في الساعة الحادية عشر صباحاً أمام رئيس القضاء” يليه بقية الأعضاء.

كما سيتم تعيين رئيس الوزراء غداً” الأربعاء، بحسب المتحدث.