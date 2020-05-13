السودان يسجل 6 وفيات و134 إصابة بكورونا وموريتانيا تسجل وفاة جديدة

سجل السودان، الثلاثاء، 6 وفيات و134 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وأعلنت وزارة الصحة في بيان اطلعت عليه الاناضول أن العدد الكلي للاصابة بكورونا ارتفع منذ بداية الجائحة بالسودان الى 1661 حالة اصابة بالفيروس متضمنة 80 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى تماثل 12 حالات للشفاء ليرتفع العدد الكلي للمتعافين من الفيروس الى 173.

وحتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم، 4 ملايين و335 ألف، توفي منهم أكثر من 292 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و581 ألفا، وفق موقع “Worldometer” المتخصص برصد ضحايا الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة الموريتانية، ليل الثلاثاء/الأربعاء، وفاة مواطن بعد ساعات من تشخيص إصابته بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الأمر يتعلق بمواطن يبلغ من العمر 63 عاما كان يعمل بمحلٍ للبقالة في العاصمة نواكشوط.

وأضافت:”تنقل المريض بين عيادتين خصوصيتين حيث كان يتلقى العلاج دون أن يتم إخضاعه لفحص كورونا أو الاتصال بالوحدة الصحية الخاصة بمتابعة المرض مما يظهر تساهل هذه المؤسسات اتجاه التعليمات التى أصدرتها الوزارة.”.

وبحسب البيان فقد تم تطويق البقالة وحجر كل العاملين فيها، كما تم حجر أسرة المعني، وتتبع الوزارة مسار كل الذين خالطوه لتحديدهم والبدء فى حجرهم.

وارتفع عدد الإصابات بالفيروس في موريتانيا إلى 9 إصابات بينها حالتا وفاة و6 حالات شفاء.

ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والصرامة فى تطبيقها خصوصا غسل اليدين بالصابون وارتداء الكمامات واحترام مسافة التباعد فى الأماكن العمومية.

وحتى ليل الثلاثاء، تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم، 4 ملايين و335 ألفًا، توفي منهم أكثر من 292 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و581 ألفا، وفق موقع “Worldometer” المتخصص برصد ضحايا الفيروس. (الأناضول)