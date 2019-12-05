السودان يسلم تشاد ستة عناصر من “بوكو حرام”

كانت جماعة بوكو حرام قد أعلنت في مارس/آذار 2015 ارتباطها بتنظيم الدولة (داعش).

أعلنت الاستخبارات العسكرية بالجيش السوداني الخميس، القبض على 6 عناصر من تنظيم “بوكو حرام” الإرهابي، داخل الحدود السودانية يحملون الجنسية التشادية.

وقال بيان للجيش أنه تم تسليم الموقوفين إلى الأجهزة الأمنية التشادية المختصة بموجب “برتوكول التعاون في مجال أمن ومراقبة الحدود المشتركة الموقع بين السودان وليبيا والنيجر وتشاد”.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع الجانب التشادي على “استمرار تبادل المعلومات، والتنسيق المتواصل لمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود”.

وتابع: “تجدد القوات المسلحة السودانية عهدها للشعب السوداني في تحقيق الأمن وبسط الاستقرار في ربوع الوطن”.

كما أكدت القوات المسلحة على “جاهزيتها للكشف عن أي عناصر إرهابية تدخل أراضي السودان، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى”، بحسب البيان.

و”بوكو حرام” هي جماعة نيجيرية مسلحة، تأسست في يناير/كانون الثاني 2002، وتدعو إلى تطبيق متشدد للشريعة الإسلامية في جميع ولايات نيجيريا، حتى الجنوبية منها ذات الأغلبية المسيحية.

وكانت الجماعة قد أعلنت في مارس/آذار 2015 ارتباطها بتنظيم “الدولة”.

