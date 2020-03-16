السودان يسمح لأول مرة بتحليق طائرات متجهة إلى إسرائيل عبر أجوائه

سمحت السلطات السودانية لخطوط "لاتام" الجوية التشيلية، التي تدير رحلات مباشرة بين أمريكا اللاتينية وإسرائيل، بالتحليق في أجوائها، في رحلاتها المتجهة إلى إسرائيل.



ونقل موقع "24inews" الإسرائيلي عن تقرير لموقع يديعوت أحرونوت العبري، أن الرحلة الجوية الأولى التي ستحلق فوق الأراضي السودانية، ستكون الثلاثاء المقبل.



وقال التقرير إن المسار الجديد الذي ستتخذه طائرات الشركة اللاتينية، سيخفض ساعتين من مدة الرحلة من أمريكا اللاتينية إلى إسرائيل، والتي تستغرق 13 ساعة، وبموجب المسار الجديد، فإن طائرات الشركة ستحلق في طريقها لإسرائيل فوق الكاميرون، وأفريقيا الوسطى، والسودان، ومصر.



وكشف الموقع في الشهر الماضي، أن طائرة إسرائيلية، أدت رحلة مباشرة من كينشاسا في الكونغو، إلى إسرائيل عبر الأجواء السودانية.