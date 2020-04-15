السودان يطلب دعماً من الصين لمواجهة فيروس كورونا

طلبت وزارة الخارجية السودانية من السلطات الصينية مساعدتها بالأدوية والمعدات الطبية لمجابهة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

جاء ذلك خلال لقاء وكيل وزارة الخارجية السودانية، الصديق عبدالعزيز، الثلاثاء مع السفير الصيني لدى الخرطوم ماشين مين، بحسب وكالة السودان للأنباء.

وبحث اللقاء عددا من موضوعات التعاون الثنائي والإقليمي والدولي والتعاون لمجابهة جائحة كورونا.

وذكرت الوكالة الرسمية أن وكيل وزارة الخارجية تقدم للسفير الصيني، بطلب مساعدة السودان بالأدوية والمعدات الطبية لمواجهة فيروس كورونا.

من جانبه أبدى السفير الصيني تفهمه للوضع الصحي بالسودان.

ووعد بحسب المصدر نفسه بتقديم العون للسودان في أقرب الآجال، مشيرا إلى أن الصين تولي اهتماما خاصاً بتقديم المساعدات الطبية للخرطوم لمجابهة هذا المرض الخطير.

والثلاثاء، أعلن الاتحاد الاوروبي عن دعمه الخرطوم بمبلغ 80 مليون يورو لمواجهة فيروس كورونا، بعد يومين من تمويله مشروعا صحيا في 3 ولايات شرقي السودان التي تستضيف معسكرات لاجئين، بمبلغ 12 مليون يورو.

وتسلمت الحكومة السودانية، الأحد، 10 آلاف كمامة طبية من مبادرة سودانية كندية تتواجد بالخارج، ضمن جهود مواجهة فيروس كورونا الذي أصاب 32 بالبلاد بينها 5 حالات وفاة.

وفي سياق متصل، أعلنت ولايتان سودانيتان، الثلاثاء، حظر التجوال الكامل لمواجهة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) بعد يوم واحد من قرار الحكومة بفرضه على العاصمة، الخرطوم.

وذكرت وكالة السودان للأنباء، أن حاكم ولاية “النيل الأزرق” بالإنابة، الوليد أحمد مدني عبد الرحمن، أصدر أمر طوارئ بحظر التجوال في الولاية، وبموجبه تمنع حركة وتجمع المواطنين على كافة الطرق العامة .

ويشمل الحظر حركة وسائل النقل العامة والخاصة، وإغلاق جميع المحلات العامة والتجارية والمقاهي والمطاعم باستثناء المؤسسات الصحية والصيدليات.

وأفادت الوكالة الرسمية أن اللجنة التنسيقية العليا لمجابهة جائحة فيروس كورونا بولاية “شمال دافور” غربي السودان أعلنت هي الأخرى عن إغلاق كافة حدود الولاية البرية مع الولايات الأخرى اعتبارا من الثلاثاء.

ويوم الإثنين أعلنت السلطات السودانية ، فرض حظر التجوال الشامل في كل ولاية الخرطوم لثلاثة أسابيع ابتداء من السبت

من جانبه أصدر حاكم ولاية “البحر الأحمر”(شرق)، حافظ التاج، قرارا بإغلاق السوق الرئيسي لمدينة بورتسودان بالولاية لمدة ثلاثة أيام، وذلك بحسب المصدر نفسه.

وأعلنت لجنة الطوارئ الصحية بمحلية ابو حمد بولاية “نهر النيل” حظر تجوال كامل لمدة اسبوعين وإغلاق كافة المعابر.

وفي وقت سابق الثلاثاء ، أعلن نائب رئيس اللجنة العليا للطواريء الصحية، صديق تاور، عن ارتفاع العدد الكلي للإصابات بالسودان إلى 32، بينهم 5 وفيات، و3 حالات شفاء”.

وفي 13 مارس/آذار الماضي، أعلن السودان أول إصابة بالفيروس لخمسيني عائد من الإمارات، وذلك بعد يوم من وفاته

والأحد، أعلنت الجنة العليا للطوارئ الصحية لمجابهة كورونا (حكومية)، ، بدء حظر سفر جميع المركبات لأغراض نقل الركاب بين المدن والولايات إلا بتصريح رسمي مسبق من جهات الاختصاص.

وحتى مساء الثلاثاء، أصاب الفيروس ما يزيد عن مليون و900 ألف شخص حول العالم، وتسبب في وفاة أكثر من 126 ألفا ، فيما تعافى منه أكثر من 470 ألف شخص.

وتصدرت الولايات المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا وفرنسا قائمة الوفيات بالفيروس القاتل حول العالم. (الأناضول)