السودان يعلن حالة الطوارئ

أعلن السودان فرض حالة الطوارئ وحظر تجول ليلي في بعض أجزاء ولاية بورتسودان الساحلية المطلة على البحر الأحمر، بعد أعمال عنف قبلية أسفرت عن مقتل 5 أشخاص.

وأفادت وسائل إعلام سودانية بأن عبدالله شنقراي أوهاج والي البحر الأحمر شرقي السودان، أصدر قرارا بفرض حظر التجوال بعدد من أحياء بورتسودان، خشية من تمدد التوترات الأهلية.

وشمل قرار حظر التجوال أحياء ديم النور والقادسية وأم القرى (ولع).

وحظر القرار التجمعات بالأماكن العامة كالمقاهي والنوادي، إضافة إلى منع التجمع في الطريق الرئيسي بمنطقة ديم النور – القادسية.

ونقلت وكالة أنباء "سونا" الرسمية عن مسؤول طبي محلي قوله إن "الاشتباكات أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة 13 آخرين".

وأشارت الوكالة إلى أن الاشتباكات اندلعت في بعض المناطق في مدينة بورتسودان. (رويترز+وكالات)