السودان يعيد فتح معبر حدودي مع إثيوبيا

قررت الحكومة السودانية إعادة فتح حدودها المشتركة مع إثيوبيا في منطقة القلابات، بعد أشهر من الإغلاق.

جاء ذلك بعد اجتماع لمجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس مجلس السيادة، الفريق عبد الفتاح البرهان.

وقالت الحكومة إن فتح المعبر الحدودي سيتم وفقا للمعايير القانونية المعروفة، مشيرة إلى أنها أمرت بتكثيف مراقبة الحدود لمنع تسلل العناصر المسلحة بين البلدين.

وبررت الخرطوم الخطوة بأنها أتت تماشيا مع ما وصفتها بإجراءات "حسن النية" التي أبدتها أديس أبابا عقب لقاء جمع بين البرهان ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، على هامش قمة الإيقاد التي عقدت في نيروبي.

واتهمت الحكومة السودانية الجيش الإثيوبي بقتل سبعة من عناصر الجيش السوداني في منطقة الفشقة الحدودية، الشهر الماضي، وقالت إنها سترد على تلك الهجمات بالطريقة التي تراها مناسبة.

وتنفي إثيوبيا تلك الاتهامات وتقول إن مليشيات عسكرية لا تتبع لجيشها هي التي هاجمت الجيش السوداني.

وشهدت العلاقات بين البلدين توترا كبيرا في الآونة الاخيرة بسبب خلافات حول الحدود المشتركة، بإلإضافة إلى سد النهضة التي تشيده أثيوبيا على أراضيها.