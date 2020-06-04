السودان يقود اجتماعات لاستئناف مفاوضات سد النهضة

بحث وزير الري السوداني ياسر عباس مع نظيريه الإثيوبي سيليشي بيكيلي والمصري محمد عبدالعاطي استئناف المفاوضات المتعلقة بملء سد النهضة المثير للجدل والمطروح على طاولة مفاوضات أثيوبيا ومصر والسودان منذ سنوات.

وانتقل ملف السد اليوم إلى مرحلة متقدمة من المباحثات قد تفضي إلى إنهاء التوتر القائم حوله إذ يعتبر مهما بالنسبة للاقتصاد الإثيوبي، في حين تخشى القاهرة من أن يؤثر ذلك على كمية مياه النيل الذي يوفر كل احتياجات مصر من المياه تقريبا.

وناقش الوزراء الثلاثة ترتيب استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة المتوقفة منذ مارس الماضي، وبحث عباس أيضا وضع جدول للمفاوضات الثلاثية المرتقبة، إلى جانب وضع تصور للقضايا العالقة المتبقية من مفاوضات واشنطن التي تتعلق بحصص المياه المتوقع أن تحصل عليها مصر والسودان بعد بدء تشغيل السد، ويرتبط ذلك بعدد سنوات ملء خزانات السد.

من جهتها أعلنت الخارجية المصرية، قبول استئناف مفاوضات سد النهضة مع التشديد على رفض أي إجراءات أحادية من جانب إثيوبيا. وفي الـ22 من مايو المنقضي ذكر بيان للخارجية المصرية أيضا أن مصر مستعدة للانخراط في العملية التفاوضية.

ونهاية فبراير الماضي، وقعت مصر بالأحرف الأولى، على اتفاق لملء وتشغيل السد، رعته الولايات المتحدة بمشاركة البنك الدولي، معتبرة أن الاتفاق “عادل”، بينما رفضته إثيوبيا، وتحفظ عليه السودان.