السودان يوقف الإنترنت لمنع الغش بالامتحانات

شركات الاتصالات بالسودان عممت رسائل للمشتركين توضح أن قطع الإنترنت جاء بطلب من وزارة التربية والتعليم.

أعلنت السلطات السودانية الجمعة، عن قطع خدمة الإنترنت في البلاد لمدة 3 ساعات يوميا، اعتبارا من السبت، وحتى نهاية يونيو/حزيران الجاري، وفق إعلام محلي.

ويأتي القرار بالتزامن مع انطلاق اختبارات الثانوية العامة في البلاد، السبت، وذلك لمنع محاولات تسريب الأسئلة من داخل لجان الاختبارات، وتأمينها من عمليات الغش.

وذكر موقع "تاق برس" السوداني (خاص) أن النائب العام المكلف، مبارك محمود، أمر بإيقاف الإنترنت لمدة 3 ساعات يوميا اعتبارا من السبت وحتى 30 يونيو.

قطع الإنترنت خلال اختبارات الشهادة الثانوية إجراء متكرر لمنع الغش في بعض الدول العربية.

وأشار المصدر إلى أن شركات الاتصالات بالسودان عممت رسائل للمشتركين توضح أن قطع الإنترنت جاء بطلب من وزارة التربية والتعليم ولجنة تأمين امتحانات الشهادة السودانية.

والخميس، قال وزير الداخلية عز الدين الشيخ، إن امتحانات الشهادة إحدى ممسكات (ركائز) الأمن القومي السوداني، مؤكدا إصدار قرار بفصل الإنترنت لشرائح الهاتف الجوال.

وتنطلق السبت، امتحانات الشهادة الثانوية في السودان بـ 522.356 طالب وطالبة، في 4150 مركزا، منها 15 مركزا خارجيا، 4135 داخليا.

وقطع الإنترنت خلال اختبارات الشهادة الثانوية إجراء متكرر لمنع الغش في بعض الدول العربية.

وتشتكي تلك الدول من قيام بعض ناشطي الإنترنت بتسريب الأسئلة من داخل لجان الاختبارات بعد دقائق من توزيعها على الطلبة، وإتاحة أجوبتها للممتحنين.